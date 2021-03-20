Кабинет министров Украины до сих пор не разработал порядок выплаты задолженности по пенсиям, которая образуется из-за прекращения ее начисления. Об этом рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко в ходе круглого стола «Свобода передвижения вдоль линии разграничения: проблема применения штрафных санкций».



Юрист отметил, что пенсионеры, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица и проживающие на неподконтрольной правительству территории, сталкиваются с требованием Пенсионного фонда Украины пройти идентификацию в Ощадбанке, несмотря на то, что она отменена на период карантина и еще на 30 дней после его окончания. ПФУ при этом считает, что имеет право блокировать выплаты в случае непрохождения пенсионером идентификации в течение года. Соответственно, если выплаты прекращаются, образуется задолженность по пенсиям, и ее не возвращают даже после возобновления выплат.



По словам правозащитника, подобные случаи с накоплением задолженности по пенсиям возникают уже не один год, и до сих пор Кабмин не урегулировал этот вопрос.



«Кабинетом министров продекларирована необходимость принятия отдельного порядка выплаты задолженности по пенсиям, но в реальности его нет, он только задекларирован. Из-за этого уже три года у нас пенсионеры не могут получить задолженность по пенсионным выплатам. То есть вся задолженность по выплатам, которые были прекращены на любых основаниях, на данный момент не будет выплачена пенсионеру при возобновлении пенсии», – подчеркнул Фоменко.



Он отметил, что проблема приобрела большие масштабы, с ней уже три года пытаются бороться и международные партнеры, и общественный сектор, но на данный момент порядок выплаты задолженности по пенсиям не разработан.



«Нормы постановления Кабмина один раз уже были отменены через суд и признаны такими, что не могут приняты Кабинетом министров для регулирования выплаты задолженности. На последней неделе своей работы предыдущий состав Кабинета министров в 2019 году перенес эти нормы в другое постановление, пока решение суда не вступило в законную силу, чтобы избежать их отмены. На данное время у нас уже во второй раз оно оспаривается и рассматривается в суде», – рассказал правозащитник.



Он добавил, что данная ситуация может вызвать большое социальное напряжение.

Начиная с 2016 года выплаты пенсионерам-переселенцам время от времени прекращают, и вопрос возвращения задолженности остается актуальным по сей день. До карантина типичной являлась ситуация, когда Пенсионный фонд блокировал пенсию за нарушение «правила 56 дней», когда был превышен срок отсутствия пенсионера на подконтрольной правительству Украины территории, либо при непрохождении идентификации в Ощадбанке. Юристы-правозащитники считают, что это незаконно и советуют пенсионерам защищать свои права.



По данным Минреинтеграции, около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтрольной территории.



В ООН неоднократно призывали власть Украины отказаться от привязки статуса ВПЛ к выплате пенсии.