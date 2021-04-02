Байден поговорил по телефону с Зеленским

Президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 2 апреля, пишет «Украинская правда», ссылаясь на источники.



Газета Politico со ссылкой на два источника ранее писала, что разговордолжен состояться на фоне сообщений о «наращивании российской военной мощи».



«По словам одного человека, знакомого с их разговором, украинские официальные лица настаивали на телефонном разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем разговоре между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главным помощником Зеленского Андреем Ермаком», – пишет издание.



Как сообщило Politico, лидеры Украины и США говорили от 30 до 40 минут. Байден подтвердил свою приверженность Украине и сказал, что «он очень верит в страну».

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.