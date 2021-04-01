В Пентагоне осведомлены о скоплении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает «УНИАН».



Во время брифинга он прокомментировал информацию о том, что Европейское командование армии США повысило уровень боевой готовности до максимального.



«Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушения режима прекращения огня в июле 2020 года, гибель четверых и ранение еще двух украинских военных 26 марта», – пояснил Кирби.



По его словам, дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года.



«Кроме того, нам известны сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины», – отметил представитель Пентагона.



Кирби также сказал, что США обсуждают с союзниками по НАТО опасения по поводу роста напряженности и нарушений режима прекращения огня, а также региональной напряженности.



Отвечая на вопрос, есть ли беспокойство по поводу подготовки России к новому вторжению в Украину, пресс-секретарь Пентагона отметил: «Очевидно, мы не хотим больше видеть нарушений на территории Украины. Но я не собираюсь обсуждать разведку».



Джон Кирби напомнил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 29 марта общался с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и подтвердил «неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной. По его сведениям, вдоль государственной границы Украины и временно оккупированных территорий содержится 28 батальонных тактических групп Вооруженных сил РФ. Кроме того, проводится постепенное наращивание войск РФ на севере, востоке и юге – в Брянской, Воронежской областях и АР Крым. В целом у границ Украины ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп ВС России.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, и это не представляет угрозы для других государств.