Угрожающие заявления Кремля являются попыткой надавить на Украину и ее союзников, в то время как официальный Киев настроен на мирное решение конфликта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Bigmir.net.



По его словам, Украину не удивить угрожающей риторикой из Москвы, поскольку российская «машина пропаганды работает на усиление накала ситуации и на усиление давления».



Подоляк отметил, что Кремль пытается давить не только на Украину, но также на остальных участников «нормандской четверки» и просто на те государства, которые выступают в поддержку территориальной целостности Украины.



«А если уж в Москве продолжат упоминать трагедию в Сребренице, то не лишним будет всякий раз уточнять: почему же Россия блокировала с помощью своего права вето в Совбезе ООН соответствующую резолюцию, в которой убийство людей в Сребренице классифицировалось как геноцид», – подчеркнул советник главы ОП.



Подоляк добавил, что Украина не заинтересована в эскалации конфликта, и приоритетом является поиск дипломатического пути прекращения войны. Но ВСУ готовы реагировать на любое развитие событий.



«Украина ценит каждую жизнь своих граждан и поэтому для нас обострение ситуации на Донбассе – это действительно серьезно. Это не риторика, не пропаганда, и не дипломатические игры. А вот то, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций, – весь мир четко видит», – подытожил представитель ОП.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции 8 апреля сделал ряд резонансных заявлений относительно конфликта на Донбассе и отношений между Россией и Украиной, вступления Украины в НАТО.



В частности, он заявил, что Россия готова «встать на защиту» жителей Донбасса, получивших российское гражданство, если там будет «устроена Сребреница».



Кроме того, Козак сказал, что Украина пытается решить внутриполитический кризис при помощи имитации боевых действий на Донбассе.