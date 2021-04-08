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Киев имитирует военную угрозу на Донбассе, а конфликт можно решить за год, заявил Козак

08 апреля 2021, 15:38

Киев имитирует военную угрозу на Донбассе, а конфликт можно решить за год, заявил Козак

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина пытается решить внутриполитический кризис при помощи имитации боевых действий на Донбассе, передает российский ТАСС.

«Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга Зеленского. Это их стандартный рецепт», – сказал Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Он утверждает, что украинская власть стремится отвлечь внимание от тяжелой внутриполитической ситуации в стране.

«Катастрофическое падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа", противоречия бизнес-элит, пандемия – с ними власть справиться не может последовательной работой», – заявил Козак, добавив, что для создания военной угрозы якобы имитируются обстрелы и перебрасывается на Донбасс военная техника.

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Козак констатировал, что «переговоры безрезультатны», и «в фарватере этого поведения Украины движутся и наши партнеры по нормандскому формату».

Замглавы администрации президента РФ уверяет, что «проблему Донбасса можно решить за год, если последовательно выполнять все обязательства». В противном случае «возможен курс на замораживание этого конфликта».

Военная разведка узнала о подготовке России к широкомасштабным провокациям против Украины, вплоть до вторжения вглубь страны. По информации ГУР Минобороны, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побудить Украину на военный ответ на враждебные действия оккупационных войск на линии соприкосновения.

Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям». Обострение ситуации на востоке Украины и скопление российских войск у границы стало одной из тем его первого телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 2 апреля.

В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.

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Люди
Дмитрий Козак
Места
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