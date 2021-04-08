Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина пытается решить внутриполитический кризис при помощи имитации боевых действий на Донбассе, передает российский ТАСС.



«Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга Зеленского. Это их стандартный рецепт», – сказал Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.



Он утверждает, что украинская власть стремится отвлечь внимание от тяжелой внутриполитической ситуации в стране.



«Катастрофическое падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа", противоречия бизнес-элит, пандемия – с ними власть справиться не может последовательной работой», – заявил Козак, добавив, что для создания военной угрозы якобы имитируются обстрелы и перебрасывается на Донбасс военная техника.

Козак констатировал, что «переговоры безрезультатны», и «в фарватере этого поведения Украины движутся и наши партнеры по нормандскому формату».



Замглавы администрации президента РФ уверяет, что «проблему Донбасса можно решить за год, если последовательно выполнять все обязательства». В противном случае «возможен курс на замораживание этого конфликта».

Военная разведка узнала о подготовке России к широкомасштабным провокациям против Украины, вплоть до вторжения вглубь страны. По информации ГУР Минобороны, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побудить Украину на военный ответ на враждебные действия оккупационных войск на линии соприкосновения.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям». Обострение ситуации на востоке Украины и скопление российских войск у границы стало одной из тем его первого телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 2 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.