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«Если будет Сребреница». В РФ рассказали, когда будут «защищать» жителей Донбасса с российскими паспортами

08 апреля 2021, 15:59

«Если будет Сребреница». В РФ рассказали, когда будут «защищать» жителей Донбасса с российскими паспортами

Россия готова «встать на защиту» жителей Донбасса, получивших российское гражданство только при крайней необходимости. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции в Москве.

Козак ответил на вопрос, готова ли Россия «защитить» жителей неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, которые имеют паспорта РФ.

«Все зависит от того, какого масштаба будет пожар. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, будем вынуждены встать на защиту. Сегодня там уже достаточно закаленные в боях за семь лет вооруженные формирования, которые в состоянии удерживать оборону. Надеюсь, такой необходимости не возникнет», – заявил замглавы администрации российского президента.

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