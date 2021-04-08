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Россия не хочет обсуждать вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска

08 апреля 2021, 17:00

Россия не хочет обсуждать вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска

Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия не хочет даже обсуждать вопрос переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Москве.

«Мы даже обсуждать не хотим эти вопросы. Эти вопросы — второстепенные, технические. Переговоры в Минске никакого отношения к содержанию самих переговоров, к той проблеме, с которой столкнулась Украина, не имеют. Менять площадку? Об этом не надо заявлять публично», — сказал он.

Козак добавил, что не видит логики в идее перенести площадку, а также назвал Минск удобной площадкой с точки зрения логистики.

«Площадка для переговоров не устраивает? Я давно говорю, давайте по очереди в Москве, Киеве, Берлине, Париже — в нормандском формате встречаться. Тоже нет. С точки зрения логистики Минск — удобная площадка, Беларусь никак не участвует в переговорах. ОБСЕ снимает гостиницу для переговоров на коммерческих условиях», — резюмировал он.

Вице-премьер и член украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что украинская сторона не будет  участвовать в заседаниях в режиме реального времени в Минске.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет определенной позиции по вопросу переноса заседаний ТКГ из Минска.

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