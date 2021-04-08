Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия не хочет даже обсуждать вопрос переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Москве.



«Мы даже обсуждать не хотим эти вопросы. Эти вопросы — второстепенные, технические. Переговоры в Минске никакого отношения к содержанию самих переговоров, к той проблеме, с которой столкнулась Украина, не имеют. Менять площадку? Об этом не надо заявлять публично», — сказал он.



Козак добавил, что не видит логики в идее перенести площадку, а также назвал Минск удобной площадкой с точки зрения логистики.



«Площадка для переговоров не устраивает? Я давно говорю, давайте по очереди в Москве, Киеве, Берлине, Париже — в нормандском формате встречаться. Тоже нет. С точки зрения логистики Минск — удобная площадка, Беларусь никак не участвует в переговорах. ОБСЕ снимает гостиницу для переговоров на коммерческих условиях», — резюмировал он.

Вице-премьер и член украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что украинская сторона не будет участвовать в заседаниях в режиме реального времени в Минске.



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу.