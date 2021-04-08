Заместиталь главы администрации президента России Дмитрий Козак считает, что активизация боевых действий на Донбассе или вступление Украины в НАТО приведет к разрушению ее как государства. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.



«Начало боевых действий [на Донбассе] – это начало конца Украины. Это самострел – выстрел себе не в ногу, а в висок», – заявил Козак.



Кроме того, он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО – это единственный путь прекратить войну на Донбассе.



«Вот где НАТО и где конфликт в Украине. Где логика?.. Это тоже начало развала Украины, если они попытаются таким образом решить. Никогда этого не будет, никакое НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт», – утверждает Козак.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Альянс — «это единственный путь к завершению войны на Донбассе», а План действий по членству «станет настоящим сигналом для России».



Кремль сомневается, что вступление Украины в НАТО поможет урегулировать конфликт на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это «еще более усугубит ситуацию». По словам Пескова, «если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках (Л-ДНР), то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой».