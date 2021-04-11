Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность войны с Украиной, однако он отметил, что Кремль продолжает следить за судьбой проживающих на юго-востоке русскоговорящих. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».



«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», — сказал он.



В тоже время он подчеркнул, что Россия не останется «безучастной к судьбам русскоговорящих», которые живут там.

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.