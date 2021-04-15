Меркель присоединится к переговорам Зеленского и Макрона по видеосвязи, узнало СМИ

Во время переговоров президента Владимира Зеленским с французским коллегой Эмманюэлем Макроном к ним по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источника в дипломатических кругах.



По словам собеседника издания, это будут полноценные переговоры между тремя лидерами.



«Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина — расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии», — подчеркнул источник.



Встреча Зеленского с Макроном в Париже состоится 16 апреля.

Лидеры Украины, Франции и Германии входят в Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе. Также туда входит Россия.



30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с Меркель и Макроном по видеосвязи. Одной из тем трех лидеров был Донбасс.



После этого Офис президента Украины сообщил, что в скором времени состоятся аналогичные переговоры Меркель и Макрона с Зеленским.