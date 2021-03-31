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Путин провел переговоры с Меркель и Макроном. Одной из тем стал Донбасс

31 марта 2021, 06:40

Путин провел переговоры с Меркель и Макроном. Одной из тем стал Донбасс

Президент России Владимир Путин 30 марта в формате видеоконференции провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили множество тем, одной из которых стало урегулирование конфликта на Донбассе.

Как передает пресс-служба Кремля, в ходе подробного обмена мнениями по ситуации в Украине подтверждена безальтернативность минского «Комплекса мер» 2015 года как основы урегулирования. Традиционно российская сторона назвала это «внутренним конфликтом» в Украине.

«Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса», — сообщает пресс-служба Путина.

С российской стороны выражена «серьезная озабоченность» в связи с якобы «провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в [Трехсторонней] Контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня"». Политсоветники лидеров продолжат совместную работу, добавили в Кремле.

Пресс-служба Макрона сообщила о том, что была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия «взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке пути выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений».

В свою очередь у Меркель указали, что она и президент Франции призвали к проведению переговоров в Нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

Кроме того, Путин, Меркель и Макрон обсудили перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины против коронавируса «Спутник V», возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС.

Также лидеры трех стран обсудили ситуацию в Беларуси, Ливии и Сирии. 

Еще Меркель и Макрон обратили внимание Путина на необходимость соблюдать права и «сохранить здоровье» российского оппозиционера Алексея Навального, передает пресс-служба президента Франции. Им были даны «соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела» Навального, говорится на сайте Кремля.

«В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», — сказано в сообщении на сайте президента РФ.

О подготовке видеоконференции Путина с Меркель и Макроном в Кремле сообщили 29 марта. При этом подчеркивалось, что видеоконференция готовится не как мероприятие «нормандской четверки» — планируется затронуть и ряд других вопросов. Именно поэтому не был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, пояснили в Кремле.

Украинский МИД отреагировал на подготовку переговоров Путина с Меркель и Макроном позицией «ничего об Украине без Украины».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что вопрос Донбасса без Киева решить невозможно, но нельзя при этом запретить лидерам России, Германии и Франции обменяться мнениями.

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