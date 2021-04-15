В приоритете Донбасс: Зеленский рассказал о закрытом заседании СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны в четверг рассмотрели семь вопросов, первый из них – ситуация на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.



«Самый главный вопрос, наиболее приоритетный, – это вопрос Донбасса. Рассматривался он тайно, детали я не могу рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Есть вопросы, мы готовы на них отвечать. Армия готова – это самое главное. Мы понимаем, что в СМИ распространяется много разной информации, потому хотел бы, чтобы украинцы доверяли только официальным заявлениям Генштаба или Офиса президента Украины», – подчеркнул Зеленский.



Он также сообщил, что некоторые из затронутых вопросов будут обсуждаться им лично на встрече с президентом Франции Эммунюэлем Макроном, которая пройдет в пятницу, 16 апреля.



«После нашей личной встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пока что у нас такой "Норманский формат". Но это важно было – подготовиться к встрече "Нормандского формата"», – добавил президент.

Лидеры Украины, Франции и Германии входят в Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе. Также туда входит Россия.



30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с Меркель и Макроном по видеосвязи. Одной из тем трех лидеров был Донбасс.



После этого Офис президента Украины сообщил, что в скором времени состоятся аналогичные переговоры Меркель и Макрона с Зеленским.