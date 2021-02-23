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В Украине зарегистрировали вторую вакцину от ковида — это препарат Pfizer/BionTech

23 февраля 2021, 16:06

В Украине зарегистрировали вторую вакцину от ковида — это препарат Pfizer/BionTech

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало американо-немецкую вакцину против коронавируса Pfizer/BionTech для экстренного использования. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

Это уже вторая вакцина от ковида, зарегистрированная в Украине. Накануне Минздрав зарегистрировал препарат CoviShield от Oxford/AstraZeneca. 

Украина должна получить первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BionTech бесплатно по программе помощи COVAX. Ляшко отказался уточнить, когда именно будет доставлен препарат.

Вакцина компаний Pfizer и BioNTech показала 95% действенность в различных возрастных, половых, расовых и этнических группах, а также практическое отсутствие побочных эффектов. Эту американо-немецкую вакцину одобрили в Европейском Союзе, Великобритании и США. Также препарат Pfizer/BioNTech первым получил разрешение на экстренное применение от Всемирной организации здравоохранения.

Сегодня в Украину прибыли первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Covishield). Бесплатная добровольная вакцинация этим препаратом начнется завтра, 24 февраля. Первыми прививку сделают медики ковидных больниц. С планом вакцинации можно ознакомиться здесь.

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