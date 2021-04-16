Президент Владимир Зеленский приветствует намерение президента США Джо Байдена провести встречу с российским лидером Владимиром Путины, но указал, что вопрос Украины целесообразно обсуждать при участии Киева.



«Если они поднимут вопрос Украины — уверен, что такой вопрос может быть актуален. Но, мне кажется такой вопрос не будет предметным без нас», — сказал он на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая присоединилась по видеосвязи.



Зеленский подчеркнул, что такой диалог «не будет предметным, не будет правильным». «Это еще раз покажет, что большие страны — им кажется, что все вокруг их. Но мне кажется, что мир намного больше», — добавил украинский лидер.



При этом Зеленский назвал «очень своевременным» и «важным» инициативу такого диалога. «Как говорят, когда есть диалог, пушки молчат. Мне кажется, это могло бы решить некоторые вопросы. Потому что, когда такие большие страны не разговаривают, то страдают другие. И мы это понимаем», — сказал он.

13 апреля Байден во время звонка Путину предложил провести встречу, чтобы обсудить ряд насущных вопросов. Позже он уточнил, что саммит может состояться летом 2021 года в Европе. В Белом доме заявили, что после введения санкций против России не отказываются от двусторонней встречи. Кремль также допускает проведение саммита, но указал, что окончательное решение примет Путин.