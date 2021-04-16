Правозащитники предлагают ввести дистанционные способы верификации пенсионеров-переселенцев

Правозащитники предлагают альтернативные способы верификации пенсионеров-переселенцев. Об этом рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» Элина Шишкина в ходе онлайн-презентации Аналитической справки ООН о социальной защите в Украине.



Она подчеркнула, что эта необходимость существует, прежде всего, для немобильных жителей временно неподконтрольных территорий, которые не могут пересекать линию соприкосновения и потому утратили доступ к получению пенсий.



«Это, например, видеоверификация или онлайн-идентификация. На сегодняшний день мы в нашей организации видим, что у государственных органов есть политическая воля решать эти проблемы», – отметила Шишкина.



Она отметила в этой связи министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, министерство социальной политики, комитет по вопросам социальной политики Верховной Рады.



«Наша организация надеется, что все таки эта политическая воля получит свою динамику, и в конце концов мы получим именно те позитивные решения, которые будут содействовать, прежде всего, выполнению государством своей конституционной обязанности перед собственными гражданами по выплате им пенсий. Я имею в виду пенсионеров-внутренне перемещенных лиц и тех, кто еще, к сожалению, проживают на оккупированных территориях и до сих пор не имеют доступа к пенсиям», – заключила правозащитница.

По данным Минреинтеграции, около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтрольной территории.



Для получения пенсий ВПЛ должны регулярно проходить идентификацию (верификацию) в Ощадбанке. В связи с карантином прохождение физической идентификации в Ощадбанке для переселенцев приостановлено, и карты на это время не блокируются. Однако есть ряд случаев, когда блокировка происходит.



В ООН неоднократно призывали власть Украины отказаться от привязки статуса ВПЛ к выплате пенсии.