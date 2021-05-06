Гармаш: РФ хотела передать Украине четырех украинок, но боевики отказали

Российская делегация в Трехсторонней контактной группы инициировала передачу Украине четверых женщин, однако представители группировок «ДНР/ЛНР» не согласились на это. Об этом заявил представитель отдельных районов Донетчины в составе украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.



«На последнем заседании ТКГ высказывались идеи со стороны российской делегации отдать все-таки Украине тех четверых женщин, которых предполагалось еще в конце прошлого года отдать Виктору Медведчуку, частному лицу. Тогда эта сделка сорвалась, потому что Медведчук не уполномочен государством забирать людей. Сейчас ОРДЛО на предложение России заявили, что не готовы к такому обмену», — сказал он в эфире «Украина 24».



Гармаш рассказал, что украинская сторона предлагала формулу обмена «9 на 9», но получила отказ. При этом, по его словам, в вопросе переговоров об обмене есть прогресс: «Сам факт того, что вопрос поднимался Россией и Украиной, позволяет надеяться, что этот процесс начнет двигаться... Впервые за всю мою работу в ТКГ я увидел реальную надежду, предпосылку к обменному процессу».

В январе народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук в письме к главе СБУ Ивану Баканову заявил, что «Л-ДНР» готовы передать ему в одностороннем порядке четырех украинок, которые удерживаются в тюрьмах ОРДЛО.



Власти Украины раскритиковали факт участия Медведчука в передаче удерживаемых. Так, украинский МИД заявил, что «этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе» и нарушает устоявшийся механизм освобождения и обмена.



В январе стало известно, что процесс передачи остановлен.



Украинская делегация в ТКГ полагает, что Россия и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.



Виктор Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина. Он участвовал в освобождении пленных на Донбассе во время президентства Петра Порошенко. С избранием на пост главы государства Владимира Зеленского переговоры об обменах ведутся без его участия.