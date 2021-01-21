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«Л-ДНР» готовы передать Медведчуку четырех украинок. Он просит СБУ разрешения проехать через КПВВ

21 января 2021, 12:31

«Л-ДНР» готовы передать Медведчуку четырех украинок. Он просит СБУ разрешения проехать через КПВВ

Группировки «ДНР» и «ЛНР» готовы освободить четырех гражданок Украины, которые удерживаются в тюрьмах ОРДЛО. Об этом говорится в письме депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Виктора Медведчука к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, которое было опубликовано на сайте политсилы.

Речь идет об освобождении Светланы Довгань, Натальи Стаценко, Екатерины Котенко и Натальи Савченко. Этих женщин «обвиняют или осудили в ОРДЛО за совершение действий в пользу Украины», отмечается в письме. Довгаль и Стаценко находятся в тюрьмах Донецка, а Котенко и Савченко — Луганска.

«Л-ДНР» указывали, что посредником в одностороннем освобождении должен выступить Медведчук.

В письме Баканову Медведчук сообщил, что ему предложили вывести этих женщин на подконтрольную Украине территорию через КПВВ «Майорск». Сделать это можно начиная с 20 января 2021 года. Также политик отметил, что через веб-портал СБУ уже подал заявку на пересечение линии соприкосновения.

Главу СБУ Медведчук попросил оформить разрешение на пересечение линии соприкосновения, а также обеспечить ему переход через КПВВ «Майорск» и возвращение на подконтрольную Украине территорию с указанными женщинами.

Виктор Медведчук является одним из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ и кумом президента России Владимира Путина.

В обращении «Л-ДНР», опубликованном 16 января, точное число удерживаемых людей, которых готовы освободить, не называлось. Там только отметили, что это женщины, пожилые люди и тяжелобольные.

20 декабря  уполномоченная Верховной Рады по правам человека  Людмила Денисова и украинская делегация в ТКГ заявляли, что «Л-ДНР» готовы передать в одностороннем порядке 9 удерживаемых. Подчеркивалось, что их вывезут с неподконтрольного Донбасса в Ростов-на-Дону, а оттуда на самолете доставят в Минск, а затем в Киев.

При этом власти Украины раскритиковали факт участия Медведчука в передаче удерживаемых. Так, украинский МИД заявил, что «этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе» и нарушает устоявшийся механизм освобождения и обмена.

Украинская делегация в ТКГ полагает, что Россия и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Медведчук участвовал в освобождении пленных на Донбассе во время президентства Петра Порошенко. С избранием на пост главы государства Владимира Зеленского переговоры об обменах велись без его участия.

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