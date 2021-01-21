Кравчук: Передача пленных Медведчуку приостановлена

Процесс передачи нескольких пленных граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку остановлен. Как рассказал 21 января глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, самолет, который должен был привезти этих людей, не вылетел.

«Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях - это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может», - сказал он в эфире программы «Действующие лица» на «5 канале».

Кравчук, подчеркнул, что Медведчук как частное лицо не может заниматься вопросами передачи удерживаемых.

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Ранее Медведчук в письме к главе СБУ Ивану Баканову рассказал, что «Л-ДНР» готовы передать ему в одностороннем порядке четырех украинок, которые удерживаются в тюрьмах ОРДЛО. Позже омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, «постоянно меняется».



Власти Украины раскритиковали факт участия Медведчука в передаче удерживаемых. Так, украинский МИД заявил, что «этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе» и нарушает устоявшийся механизм освобождения и обмена.



Украинская делегация в ТКГ полагает, что Россия и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.



Виктор Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина. Он участвовал в освобождении пленных на Донбассе во время президентства Петра Порошенко. С избранием на пост главы государства Владимира Зеленского переговоры об обменах велись без его участия.