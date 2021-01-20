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МИД: Боевики на Донбассе передадут нескольких пленных Медведчуку, а не официальному Киеву

20 января 2021, 18:35

МИД: Боевики на Донбассе передадут нескольких пленных Медведчуку, а не официальному Киеву

Украина требует от России следовать Минским и Нормандским договоренностям. С таким сообщением выступило министерство иностранных дел Украины после того, как группировки «Л-ДНР» под руководством России решили передать нескольких пленных не украинской стороне, а частному лицу - председателю политсовета партии «ОПЗЖ», нардепу Виктору Медведчуку.  Речь идет о передаче нескольких человек, которые находятся в плену у вооруженных формирований в отдельных районах Донбасса.   

«Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей», - говорится в обнародованном в среду заявлении МИД Украины.

Украина считает, что подобные действия нарушают устоявшиеся механизмы решения гуманитарных вопросов, среди которых освобождение и обмен удерживаемыми лицами.

Также в украинском министерстве отмечают, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения является особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождения всех находящихся в связи с конфликтом людей», - добавили в МИД.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что группировки «Л-ДНР» передадут посреднику девятерых незаконно удерживаемых лиц. Денисова отметила, что передача может состояться в среду вечером, либо же в четверг утром.

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