Украинские спецслужбы должны будут проверить людей, которых передадут «Л-ДНР»

Российская Федерация и народный депутат Украины Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах, для чего планируют ввезти в Украину через Беларусь из России девять человек, которые удерживались в неподконтрольных Донецке и Луганске. Об этом заявили в украинской делегации Трехсторонней контактной группе (ТКГ).



«Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на освобождение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти лица - пока неизвестно», - сообщили в делегации.



В украинской делегации сообщают, что по предварительно информации, девять человек сейчас находятся в Ростове, куда их привезли из отдельных районов Донбасса.

Согласно украинским государственным процедурам, этих лиц при пересечении границы Украины придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб.



Украинская сторона присоединилась к мнению министерства иностранных дел Украины в том, что Россия «пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в нормандской формате, фактически унижая значения соответствующих усилий Германии, Франции и ОБСЕ».



В ТКГ добавили, что ждут ответной реакции международных партнеров.