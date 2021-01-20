Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинские спецслужбы должны будут проверить людей, которых передадут «Л-ДНР»

20 января 2021, 20:32

Украинские спецслужбы должны будут проверить людей, которых передадут «Л-ДНР»

Российская Федерация и народный депутат Украины Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах, для чего планируют ввезти в Украину через Беларусь из России девять человек, которые удерживались в неподконтрольных Донецке и Луганске. Об этом заявили в украинской делегации Трехсторонней контактной группе (ТКГ).  

«Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на освобождение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти лица - пока неизвестно», - сообщили в делегации.

В украинской делегации сообщают, что по предварительно информации, девять человек сейчас находятся в Ростове, куда их привезли из отдельных районов Донбасса.

Согласно украинским государственным процедурам, этих лиц при пересечении границы Украины придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб.

Украинская сторона присоединилась к мнению министерства иностранных дел Украины в том, что Россия «пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в нормандской формате, фактически унижая значения соответствующих усилий Германии, Франции и ОБСЕ».

В ТКГ добавили, что ждут ответной реакции международных партнеров.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что группировки «Л-ДНР» передадут посреднику девятерых незаконно удерживаемых лиц. Денисова отметила, что передача может состояться в среду вечером, либо же в четверг утром.

ТЕГИ

Прочее
Обмен пленными

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:41
В декабре «Л-ДНР» задержали минимум 9 человек
20:32
Украинские спецслужбы должны будут проверить людей, которых передадут «Л-ДНР»
16:37
«ДНР» пригласила на переговоры ТКГ бывшего замглавы МЧС в Кабмине Януковича
13:10
В «ДНР» рассказали, что прохождение техосмотра будет сложнее, чем в России
11:42
Пушилин пригрозил новым «референдумом» на Донбассе
10:54
«ДНР»: Еще 230 заболевших и 22 умерших от ковида
09:47
ОБСЕ обнаружила неотведенные танки и «Грады» на оккупированном Донбассе
09:02
«ЛНР» подтвердила еще 24 случая коронавируса
08:31
На Донбассе заявили о новых обстрелах
22:50
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 января
20:36
«ДНР» хочет сдать в аренду шахту в Донецке
18:30
«ДНР» собирается ограничить в правах украинских граждан, которые не получат «паспорт» 
все новости
22:38
В Бахмуте чиновников и предпринимателей подозревают в махинациях при закупке школьных товаров
21:41
В декабре «Л-ДНР» задержали минимум 9 человек
20:32
Украинские спецслужбы должны будут проверить людей, которых передадут «Л-ДНР»
19:29
Зеленский о Байдене: Отношения Украины и США станут лучше
18:59
Байден стал президентом США
18:35
МИД: Боевики на Донбассе передадут нескольких пленных Медведчуку, а не официальному Киеву
17:52
Суд отправил Нелю Штепу под ночной домашний арест
17:24
В зоне ООС в Луганской области нашли боеприпасы российского производства
16:41
Денисова: «Л-ДНР» передадут Украине девять человек
16:37
«ДНР» пригласила на переговоры ТКГ бывшего замглавы МЧС в Кабмине Януковича
16:32
Минздрав ведет переговоры относительно вакцины с индийской компанией Serum
15:53
Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►
все новости
ВИДЕО
Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►
20 января, 15:53
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37
Сможет ли Киев договориться о мире на Донбассе в 2021 году? ►
16 января, 22:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция