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«Если повезут – поеду»: Медведчук готов отправиться в СИЗО и отрицает выдвинутые против него обвинения

13 мая 2021, 13:17

«Если повезут – поеду»: Медведчук готов отправиться в СИЗО и отрицает выдвинутые против него обвинения

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук отрицает предъявленные ему обвинения и намерен доказывать их необоснованность в суде. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами у здания Печерского райсуда в Киеве.

Сегодня суд должен избрать политику меру пресечения.

«Я не имею к этому [выдвинутым обвинениям] никакого отношения, и мы будем это доказывать и в ходе следствия, и в ходе судебного заседания», – сказал Медведчук.

По его мнению, происходящее связано с давлением на него как одного из лидеров оппозиционной партии, на саму партию и фракцию в парламенте.

«Все, что инкриминируют, собрано в материалах подозрения. Я еще раз повторяю, что к этому отношения не имею, и все, что собрано в этих материалах, не соответствует действительности и не подтверждено объективными реальными доказательствами», – подчеркнул Медведчук.

При этом он выразил готовность отправиться в СИЗО. «Если повезут – поеду. Главное, чтобы те, кто меня уважают, понимали, что все будет нормально. Борьба не остановится, она продолжится», – сказал политик и отправился в суд.

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11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следствие продемонстрировало аудиозаписи, из которых следует, что Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение «Глубокое», расположенное на шельфе Черного моря, по российскому законодательству в Крыму с тогдашним замглавы российского правительства Дмитрием Козаком.

Виктор Медведчук приходил к следователю в Офис генпрокурора 12 мая. Политик сообщил, что там ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением и считает предъявленные ему обвинения необоснованными. Медведчук заявил, что не собирается покидать Украину.

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