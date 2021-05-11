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Дело Медведчука: Следствие обнародовало разговор политика с кремлевским куратором

11 мая 2021, 18:43

Дело Медведчука: Следствие обнародовало разговор политика с кремлевским куратором

Сегодня народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. Об этом сообщила на брифинге генеральная прокурорка Ирина Венедиктова.

Она подчеркнула, что речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 348 Уголовного кодекса Украины, «и никакой политики здесь нет».

По словам Венедиктовой, на сегодняшний день подозрение объявлено по трем эпизодам. Первый – разграбление национальных ресурсов.

«В 2014 году РФ осуществила акт агрессии в отношении Украины и незаконно аннексировала территорию АР Крым. Вследствие этого наше государство утратило не только территорию, но и природные ресурсы, которые находятся в исключительной экономической морской зоне Украины. По выводам специалистов, на оккупированной территории находится природных ресурсов на сумму почти 2 триллиона гривен. Одним из таких перспективных месторождений является месторождение "Глубокое", расположенное в Прикерченском шельфе Черного моря», – сказала Венедиктова.

Она отметила, что по данным Госгеологии и недр, ресурсы этого месторождения, если их перевести в денежный эквивалент, составляют более 38 миллиардов гривен. Кроме того, на этом участке проводились разведывательные работы с 2002 года, на что государство также потратило значительные ресурсы.

«В 2015 году наши подозреваемые фактически взяли и передали оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения. В орбите влияния фигурантов находится ООО "Новые проекты", которое до 2020 года было зарегистрировано в Украине до ликвидации его решением суда. В 2012 году этому предприятию было дано спецразрешение на пользование недрами месторождения "Глубокое". В 2014 году Крым был аннексирован, Медведчук как организатор всей этой противоправной деятельности, имея связи с высшим руководством РФ, начал подрывную деятельность против Украины, в том числе, и в экономической сфере», – рассказала генпрокурорка.

Приблизительно с марта 2015 года, отметила она, фактически начался незаконный процесс передачи России данных по этому месторождению.

«Медведчук привлекал к этому процессу Тараса Козака и заместителя главы правительства РФ, с которым они имели, в том числе и дружественные связи», – добавила Венедиктова.

Она продемонстрировала аудиозаписи, из которых следует, что Виктор Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение в Крыму, по российскому законодательству с представителем российского правительства Дмитрием Козаком.

Также были показаны соответствующие документы. 

«В чем суть этого преступления: кроме формальной его стороны, которая предусматривает сам факт сотрудчества с врагом и помощи ему в подрывной деятельности, есть важный момент. Без совершенных Виктором Медведчуком и его сообщниками действий, по мнению специалистов, процесс по подготовке и разработке оккупантом месторождения занял бы годы и потребовал бы значительных материальных ресурсов», – подчеркнула Венедиктова.

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