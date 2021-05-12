Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора

Виктор Медведчук у входа в Офис генпрокурора

Глава политсовета партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для участия в следственных действиях.



Как ожидается, Медведчуку вручат подозрение в совершении ряда преступлений. Политик отказался комментировать суть подозрения, сославшись на то, что он еще с ним не ознакомился.



Он объяснил, что не смог явиться вчера, потому что находился не в Киеве, а в соседней области. «Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины», — подчеркнул Медведчук во время общения с журналистами.



Уголовное преследование он назвал «политическими репрессиями».



Также Медведчук заявил о готовности к нахождению под стражей, если такая мера пресечения будет выбрана в суде.



После этого он зашел в Офис генпрокурора.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.



Следствие продемонстрировало аудиозаписи, из которых следует, что Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение «Глубокое», расположенное на шельфе Черного моря, по российскому законодательству в Крыму с тогдашним замглавы российского правительства Дмитрием Козаком.



По результатам обысков, которые прошли в тот же день, точное местонахождение Медведчука правоохранители не установили.