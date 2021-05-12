Не арестован: Медведчук вышел из Офиса генпрокурора и отправился домой

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в Офисе генпрокурора ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением, после этого он отправился домой. Политик заявил, что считает предъявленные ему обвинения необоснованными.



«С подозрением я ознакомился вместе с адвокатами. Как человек, который имеет юридическое образование, могу сказать, что изложенные обвинения и инкриминирование ряда статей Уголовного кодекса Украины являются необоснованными, бездоказательными, и это все в целом можно назвать не иначе, как политически мотивированными действиями прокуратуры по отношению ко мне», – заявил Медведчук.



Он подчеркнул, что «это уголовное преследование является незаконным, вызвано политическими мотивами, деятельностью второй партии в стране и в парламенте».



При этом Медведчук заявил, что не собирается уезжать из Украины. «Не собирался, по-прежнему не собираюсь сегодня и не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю... Я буду бороться за справедливость, я буду бороться с незаконными обвинениями», – сказал нардеп.



По словам адвоката Медведчука, политика подозревают в совершении преступлений по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).



Ожидалось, что Виктора Медведчука сегодня могли задержать. По предварительной информации, судебное заседание по избранию ему меры пресечения состоится 13 или 14 мая. Согласно предъявленным обвинениям, политику может угрожать мера пресечения в виде содержания под стражей.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.



Следствие продемонстрировало аудиозаписи, из которых следует, что Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение «Глубокое», расположенное на шельфе Черного моря, по российскому законодательству в Крыму с тогдашним замглавы российского правительства Дмитрием Козаком.



По результатам обысков, которые прошли в тот же день, точное местонахождение Медведчука правоохранители не установили.



Виктор Медведчук приходил к следователю в Офис генпрокурора 12 мая в 16:20, его сопровождали коллеги по фракции ОПЗЖ Илья Кива и Вадим Рабинович.