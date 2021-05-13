Медведчук заявил, что не может заплатить 300 миллионов гривен залога, но деньги соберут его друзья

Виктор Медведчук у здания Печерского райсуда в Киеве. Снимок: hromadske

Сегодня, 13 мая, Печерский районный суд Киева должен избрать меру пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. У здания суда политик сообщил журналистам, что прокуратура требует его ареста или внесения залога в сумме 300 миллионов гривен.



«Перед этим власть сделала все, чтобы я не смог заплатить эти деньги, потому что по отношению ко мне и моей жене применены незаконно санкции по решению СНБО и заблокированы все счета, с которых могли бы поступить деньги, чтобы обеспечить залог. Да, есть такие деньги, они задекларированы у нашей семьи, но к сожалению, воспользоваться ими я не смогу», – заявил Медведчук.



По его словам, есть люди, которые помогут собрать нужную сумму и внести залог.



«У меня достаточно друзей для того, чтобы поддержали меня в этой ситуации, если будет необходимо», – сказал политик.



У здания суда с утра находятся несколько десятков людей из охранной фирмы «Шторм», которая охраняет Виктора Медведчука и его дом, а также большое количество неизвестных людей в черной спортивной одежде.



Также дежурят полиция и спецподразделение правоохранителей.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.



Следствие продемонстрировало аудиозаписи, из которых следует, что Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение «Глубокое», расположенное на шельфе Черного моря, по российскому законодательству в Крыму с тогдашним замглавы российского правительства Дмитрием Козаком.



Виктор Медведчук приходил к следователю в Офис генпрокурора 12 мая. Политик сообщил, что там ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением и считает предъявленные ему обвинения необоснованными. Медведчук заявил, что не собирается покидать Украину.