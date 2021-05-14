«ДНР» разрабатывает спецпропуска для въезда отдыхающих в Седово

Группировка «ДНР» разрабатывает механизм пропуска в Новоазовский район граждан, которые не имеют регистрации на территории района. Об этом заявил глава оккупационной администрации района Олег Моргун в Telegram.



Он рассказал, что состоялось заседание, во время которого дано поручение разработать механизм въезда-выезда на территорию района и определить перечень мероприятий, необходимых для обустройства дежурных блокпостов.



Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что в этом году отдыхающих в Седово снова будут пускать по специальным разрешениям.

В 2020 году курортный сезон в Седово был открыт только 1 июля из-за пандемии коронавируса. При этом пропуск отдыхающих до 15 июля «ДНР» осуществляла только по спискам. С 15 июля разрешали свободно въехать всем желающим для отдыха в курортных поселках Седово и Безыменное. Но несмотря на это отдыхающие могли остановиться лишь в пансионатах или в мини-отелях, домах, владельцы которых были зарегистрированы «ДНР» как физлица-предприниматели.



Седово и Безыменное являются единственным курортом под контролем «ДНР». Населенные пункты расположены на берегу Азовского моря.