Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» разрабатывает спецпропуска для въезда отдыхающих в Седово

14 мая 2021, 10:04

«ДНР» разрабатывает спецпропуска для въезда отдыхающих в Седово

Группировка «ДНР» разрабатывает механизм пропуска в Новоазовский район граждан, которые не имеют регистрации на территории района. Об этом заявил глава оккупационной администрации района Олег Моргун в Telegram.

Он рассказал, что состоялось заседание, во время которого дано поручение разработать механизм въезда-выезда на территорию района и определить перечень мероприятий, необходимых для обустройства дежурных блокпостов.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что в этом году отдыхающих в Седово снова будут пускать по специальным разрешениям.

В 2020 году курортный сезон в Седово был открыт только 1 июля из-за пандемии коронавируса. При этом пропуск отдыхающих до 15 июля «ДНР» осуществляла только по спискам. С 15 июля разрешали свободно въехать всем желающим для отдыха в курортных поселках Седово и Безыменное. Но несмотря на это отдыхающие могли остановиться лишь в пансионатах или в мини-отелях, домах, владельцы которых были зарегистрированы «ДНР» как физлица-предприниматели.

Седово и Безыменное являются единственным курортом под контролем «ДНР». Населенные пункты расположены на берегу Азовского моря.

Читайте также:

Боевики по-прежнему не пропускают миссию ОБСЕ в Седово

Еще по теме

Места
Седово
Прочее
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:17
«ДНР» объявила об учениях «силовиков»
11:51
В ОРДЛО передали более 88 тонн гуманитарной помощи
11:23
«ДНР»: 681 новый случай COVID-19, умерли 32 пациента
10:04
«ДНР» разрабатывает спецпропуска для въезда отдыхающих в Седово
09:38
«ДНР» начала опечатывать «бесхозные» квартиры
09:16
«ЛНР» заявила о двух летальных случаях от COVID-19
23:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 мая
16:49
В Донецке установили красную звезду на въезде в город
15:51
Бывший «премьер ДНР» попробует попасть в Госдуму от «Единой России»
13:19
«ДНР»: 269 новых заболевших ковидом и 14 смертей
11:14
«ЛНР» проведет военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов
10:27
«ЛНР» сообщила о 22 заболевших ковидом и трех смертях за сутки
10:12
На шахте в неподконтрольной Макеевке травмировались два горняка
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 мая
22:34
ОБСЕ рассказала о свежих повреждениях домов на окраине Донецка от обстрела
все новости
12:17
«ДНР» объявила об учениях «силовиков»
11:51
В ОРДЛО передали более 88 тонн гуманитарной помощи
11:29
Сегодня состоится заседание СНБО, узнали СМИ
11:23
«ДНР»: 681 новый случай COVID-19, умерли 32 пациента
10:04
«ДНР» разрабатывает спецпропуска для въезда отдыхающих в Седово
09:38
«ДНР» начала опечатывать «бесхозные» квартиры
09:16
«ЛНР» заявила о двух летальных случаях от COVID-19
08:14
Штаб сообщил о 19 обстрелах и одном погибшем. Боевики также заявили об обстреле своих позиций
08:13
Еще 7 562 случая коронавируса выявили в Украине
23:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 мая
22:45
ОБСЕ зафиксировала новые мины на Донетчине
21:44
На Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ
21:33
«Динамо» завоевало Кубок Украины в матче с «Зарей»
21:20
Медведчук сообщил, что Козак находится в Беларуси на лечении
20:53
Суд отпустил Медведчука под домашний арест
все новости
ВИДЕО
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция