В Раде проголосовали за отставку министра экономики

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник поддержала отставку министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Министр подал заявление об увольнении по собственному желанию.



За отставку главы Минэкономики проголосовали 280 народных депутатов.



Игорь Петрашко был назначен на должность министра экономики, торговли и сельского хозяйства в марте 2020 года.



Ранее сегодня Верховая Рада уволила Владислава Криклия с поста министра инфраструктуры по собственному желанию. За такое решение было отдано 284 голоса.



Кроме того, в повестку дня заседания включен вопрос об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Накануне фракция монобольшинства «Слуга народа» утвердила кандидатуру Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко — на должность министра экономики — первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.