Договорились или нет? Что говорят об открытии КПВВ «Золотое» и «Счастье»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах Трехсторонней контактной группе стороны договорились об открытии КПВВ «Золотое» и «Счастье» в Луганской области. Ранее эту информацию озвучили в украинской делегации ТКГ, но в группировке «ЛНР» выступили с заявлением, что не планирует открывать в ближайшее время КПВВ.



В комментарии «Новостям Донбасса» спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что договоренность между украинской и российской стороной есть, однако все может измениться.



«С нашей стороны КПВВ открыты с 10 ноября. Российская сторона все это время блокирует открытие со своей стороны под различными надуманными поводами, один из главных которых был вопрос гарантий безопасности. Вчера их подтвердили обе стороны. Координатор Гуманитарной подгруппы Фриш заявил готовность посетить «Счастье» и «Золотое», с тем, чтобы вынести объективную оценку готовности. При этом, через эти КПВВ регулярно проходят гуманитарные грузы. В принципе, это серьезный шаг к открытию с российской стороны. Но это Кремль, они могут переиграть в любой момент», – высказался Арестович.

Два новых КПВВ в Луганской области «Счастье» и «Золотое» до сих пор закрыты для гражданских перевозок. В переговорной группе Россия не признает себя стороной конфликта, а подконтрольная ей «ЛНР» обвиняет в срыве работы КПВВ Киев.