«ЛНР» пока не собирается открывать КПВВ на Луганщине

В группировке «ЛНР» отрицают, что на переговорах Трехсторонней контактной группе стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое» на неподконтрольной территории Луганщины. Об этом заявила Ольга Кобцева, которая занимается вопросами обмена пленными при группировке «ЛНР».



По ее данным, гуманитарная рабочая группа все еще сосредоточена на устранении препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья. При этом Кобцева ссылается на слова специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау.



Кобцева утверждает, что договоренности об одновременном открытии КПВВ нет, потому что Киев не предоставляет бессрочные круглосуточные гарантии безопасности.



Украинская делегация в ТКГ ранее сообщила, что стороны согласились в дальнейшем проговорить конкретные шаги для открытия КПВВ.