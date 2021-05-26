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Кремль не ждет перезагрузки отношений с США после встречи Байдена и Путина – Песков

26 мая 2021, 14:43

Кремль не ждет перезагрузки отношений с США после встречи Байдена и Путина – Песков

В Москве не ожидают полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно. Наверное, мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях», – отметил Песков.

По его словам, «иннерционность того негативного потенциала, который, к сожалению, собрался в двусторонних отношениях» РФ и США, также играет роль.

Что касается возможных тем встречи, представитель Кремля сказал, что это вопросы, которые «представляют интерес для двух стран и для всего мира». Песков пояснил, что речь идет в том числе о вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

В то же время пресс-секретарь российского президента уверен, что Путин на встрече с Байденом не станет поднимать тему санкций.

«Президент Путин сам вопрос санкций не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений. Наша точка зрения заключается в том, что санкции неэффективны в целом», – заявил Песков, отвечая на вопрос по санкциям в отношении «Северного потока – 2».

Он также добавил, что подписание каких-либо документов по итогам саммита пока не планируется.

По словам Пескова, контакты по практическим вопросам подготовки к саммиту по линии внешнеполитических ведомств РФ и США и администраций президентов двух стран ожидаются в ближайшие дни. В частности, с американской стороной будут согласовывать обеспечение эпидемической безопасности участников встречи, прежде всего, глав государств.

Ранее Белый дом и Кремль подтвердили, что первая официальная встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня.

В Белом доме сообщили, что Байден рассчитывает обсудить на саммите с Путиным проблемы, связанные с Украиной и Беларусией, а также тему стратегической стабильности.

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