По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 мая

Ситуация с распространением COVID-19
За сутки в Донецкой области подтверждено 149 случаев инфицирования коронавирусом. Вследствие осложнений умерли 34 пациента. С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 88 666 случаев заболевания: 81 364 человека выздоровели, 2194 — умерли от осложнений.
В отдельных районах Донецкой области выявлен 261 случай заболевания, умерли 25 человек, заявили в группировке «ДНР». Всего — 37 876 заболевших, из которых выписаны 30 914 человек, летальных случаев — 2 834.
На подконтрольной властям территории Луганской области COVID-19 подтвердили еще у 68 человек. От осложнений болезни умерли пятеро пациентов. Всего — 25 924 случаев болезни, из которых выздоровели 23 317 человек, умерли — 875.
Группировка «ЛНР» заявила о 12 новых случаях заболевания и одном летальном случае. Всего там признают 4 657 случаев заболевания: выписали 4 068 заболевших, умерли 432 человека.
Политика
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила о необходимости расширить возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. В то же время, Россия не соглашается на продление работы миссии ОБСЕ по мониторингу украинско-российской границе более чем на два месяца.
Права человека
Группировка «ЛНР» запретила выезжать за пределы подконтрольной ей территории жителям с местной пропиской чаще одного раза в месяц.
Боевые действия
Житель села Славное получил огнестрельное осколочное ранение грудной клетки в ходе обстрела со стороны боевиков 26 мая.
Общество
Начальнику отдела «миграционной службы ДНР» в Горловке заочно вручено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении законов и обычаев войны.
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