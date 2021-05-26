«ЛНР» изменила правила въезда в ОРЛО через Станицу Луганскую: Подробности

Группировка «ЛНР» утвердила новые правила въезда в ОРЛО через свой пункт пропуска в Станице Луганской. Соответствующий «указ» подписал сегодня, 26 мая, глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



В частности, «документом» предусмотрено изменение порядка формирования списков на въезд людей, которые не имеют «регистрации» на контролируемой «ЛНР» территории. Если раньше такие списки формировались ежедневно, теперь сроки по ним не указаны. Кроме того, раньше в порядке было прописано, что данные списки направляются в «МГБ ЛНР» и представителю «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, сейчас же ответственной за списки осталась только «рабочая группа», а в «МГБ ЛНР» они согласовываются в отдельных случаях.



В новом порядке прописали несколько уже введенных ранее отдельных ограничений.



Так, согласно «указу», выезжать из ОРЛО жителям с местной «регистрацией» разрешается не чаще одного раза в месяц. Больше одного раза выезд возможен только при наличии разрешения председателя «чрезвычайной санитарно-эпидемической комиссии».



Въезд в ОРЛО тех, кто не имеет местной «регистрации», проводится по спискам, сформированным «рабочей группой» при наличии определенных оснований, в том числе: лечение (реабилитация), обучение, необходимость постороннего ухода за близким родственником, погребение родственника в ОРЛО. Кроме того, допускается въезд «в исключительных случаях» на основании решения «рабочей группы» по согласованию с «МГБ ЛНР».



В новом порядке уточнены требования по тестам на коронавирус и самоизоляции при въезде в ОРЛО:

жители с местной «регистрацией» при наличии симптомов COVID-19 или положительного результата ПЦР-теста, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, подлежат принудительной госпитализации;

не имеющие «регистрации» в ОРЛО при наличии симптомов COVID-19 или положительного результата ПЦР-теста, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, не подлежат пропуску и направляются обратно;

при отсутствии симптомов и позитивного результата ПЦР-теста все въезжающие в ОРЛО должны пройти изоляцию на дому в течение 14 дней. Если есть в наличии отрицательный результат ПЦР-теста, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, самоизоляция не нужна.