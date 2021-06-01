В Офисе президента надеются на «деолигархизацию» новостных служб телеканалов

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко допустил «деолигархизацию» новостных служб украинских телеканалов.



«Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, большой бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



Отметив, что «у президента нет своего телеканала, потому что он — не президент-олигарх», Тимошенко подчеркнул, что «президент не договаривается с олигархами по телеканалам или с их менеджерами», потому что «нам это не нужно».



«Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фэйков. В этом и есть наша задача как государства — отделять информацию от дезинформации», — сказал он.



При этом, говоря об общественном телевидении, Тимошенко отметил, что «есть примеры того, когда общественный вещатель является не нейтральным, а тем, кто озвучивает позицию других политических сил».



«Мне кажется, это очень странно. Я знаю много примеров в других странах, когда правительство назначает главу набсовета общественного телевидения либо сам набсовет, либо квоту, потому что они понимают, что госбюджет выделяет на это немалые деньги и министерства часто недовольны расходованием денег. А у нас в набсовете большинство — это общественные организации и представительство Верховной Рады в меньшинстве», — сказал замглавы ОП.



«Что касается Национальной общественной телерадиокомпании Украины, то можно много рассказывать о том, что рейтинга нет, а доверие есть. Но мы не первый день живем. Не существует доверия без рейтингов», — подчеркнул Тимошенко.

Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны, Офису Президента и Антимонопольному комитету разработать законопроект о статусе олигархов.



Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что 13 человек можно отнести к категории олигархов.



20 мая на пресс-конференции Зеленский сообщил, что законопроект о статусе олигархов готов почти на 100%.