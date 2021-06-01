Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Офисе президента надеются на «деолигархизацию» новостных служб телеканалов

01 июня 2021, 11:02

В Офисе президента надеются на «деолигархизацию» новостных служб телеканалов

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко допустил «деолигархизацию» новостных служб украинских телеканалов.

«Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, большой бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Отметив, что «у президента нет своего телеканала, потому что он — не президент-олигарх», Тимошенко подчеркнул, что «президент не договаривается с олигархами по телеканалам или с их менеджерами», потому что «нам это не нужно».

«Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фэйков. В этом и есть наша задача как государства — отделять информацию от дезинформации», — сказал он.

При этом, говоря об общественном телевидении, Тимошенко отметил, что «есть примеры того, когда общественный вещатель является не нейтральным, а тем, кто озвучивает позицию других политических сил».

«Мне кажется, это очень странно. Я знаю много примеров в других странах, когда правительство назначает главу набсовета общественного телевидения либо сам набсовет, либо квоту, потому что они понимают, что госбюджет выделяет на это немалые деньги и министерства часто недовольны расходованием денег. А у нас в набсовете большинство — это общественные организации и представительство Верховной Рады в меньшинстве», — сказал замглавы ОП.

«Что касается Национальной общественной телерадиокомпании Украины, то можно много рассказывать о том, что рейтинга нет, а доверие есть. Но мы не первый день живем. Не существует доверия без рейтингов», — подчеркнул Тимошенко.

Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны, Офису Президента и Антимонопольному комитету разработать законопроект о статусе олигархов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что 13 человек можно отнести к категории олигархов.

20 мая на пресс-конференции Зеленский сообщил, что законопроект о статусе олигархов готов почти на 100%.

Читайте также:

Зеленский объявил войну олигархам. Действительно ли им стоит бояться?

Еще по теме

Люди
Олигархи Кирилл Тимошенко
Организации
Офис президента

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
18:05
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранение при подрыве на боеприпасе
15:10
«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле
14:47
КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом на 2 недели приостановит работу
10:32
«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине
09:24
«ЛНР» сообщила о 7 новых случаях коронавируса
23:51
Донбасс. Итоги недели 24 - 30 мая
22:25
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
18:55
История 16-летней девушки, «сбежавшей» из Горловки: Соцработница говорит, что она потерялась и политики здесь нет
11:33
«ДНР» откроет завтра свой КПВВ под Донецком
11:13
«ДНР» заявила о 117 новых случаях COVID-19 и 23 смертях
09:11
«ЛНР»: 44 заболевших и двое умерших от COVID-19
22:00
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
все новости
11:40
Рада установила День памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ против Украины
11:20
Зеленский назвал возможные сроки и направления военной эскалации со стороны России
11:02
В Офисе президента надеются на «деолигархизацию» новостных служб телеканалов
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
10:24
В НАТО отреагировали на развертывание Россией дополнительных войск на западной границе
09:56
Компенсации за разрушенное жилье на Донбассе планируют выплатить до 2023 года
09:31
На Донетчине завершили ремонт моста на дороге в объезд неподконтрольных территорий
09:14
Еще 17 смертей от коронавируса зафиксировали в Донецкой области
09:03
Зеленский рассказал о новом формате переговоров по Донбассу и украинском плане «Б» по НАТО
08:28
Штаб ООС: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
08:06
Более 2 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
23:50
Новая порция «пленок Медведчука» от Bihus.Info подтвердила его участие в покупке угля из ОРДЛО с одобрения Порошенко
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:28
На Луганщине выплатят 1,8 млн гривен компенсации за разрушенное жилье
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
все новости
ВИДЕО
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция