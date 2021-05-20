Законопроект о деолигархизации появится на следующей неделе, олигархам дадут время избавиться от своего влияния

Законопроект о деолигархизации уже почти подготовлен и появится на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.



«Мы детально подходим к каждой норме этого закона. Закон в принципе готов, написан. Он готов почти на 100%, но мы считаем, что есть несколько деталей. Я думаю, что он появится на следующей неделе», – сказал Зеленский.



Он заявил, что «философия этого законопроекта» является его личной идеей.



«Главное содержание и философия: мы не хотим убить большой бизнес. Но мы точно убиваем понятия содержания и влияния олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, то эти люди получат билет под названием "олигарх" – они появятся в специальном реестре», – пояснил Зеленский.



Президент заявил, что не будет называть 13 олигархов, о которых заявил Совет национальной безопасности и обороны Украины.



«Называть их фамилии я не буду. Не боюсь никого. Считаю, что 13, это, по информации секретаря СНБО и его институции, помощников», – отметил Зеленский и уточнил, что определить точное количество олигархов в Украине можно будет только после утверждения критериев этого понятия.



Глава государства добавил, что если представитель бизнеса, согласно закону, будет назван олигархом, он будет внесен в специальный реестр, «и тогда этот большой бизнес может лишиться большой части активов, которые находятся за границей».



В то же время, подчеркнул Зеленский, что у представителей большого бизнеса будет возможность избежать получения статуса олигарха, поскольку у них будет время избавиться от всего влияния, которое определяет их как олигархов.



«Есть три главных пункта: это влияние на медиа в том или ином виде; это участие в политической жизни страны; влияние на депутатов и чиновников, министров; и третье – это будет сумма активов… При совмещении всех этих трех деталей человек автоматически попадает в реестр олигархов», – уточнил президент.



Зеленский заявил, что таким лицам, согласно закону, будет «много чего запрещено». Например, признанный олигархом человек не сможет быть депутатом Верховной Рады.