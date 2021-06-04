Записи переговоров Медведчука есть в уголовных производствах, заявила Генпрокурор

Опубликованные журналистами Bihus.info записи переговоров народного депутата от «Оппозиционного платформы — За жизнь» Виктора Медведчука есть в уголовных производствах. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире программы «Право на владу» в эфире канала «1+1».



«Что касается пленок по расследованию Bihus.Info, являются ли они по уголовным производствах? Да, конечно они есть в уголовных процессах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода», — сказала генпрокурор.



Венедиктова отметила, что расследование по эпизодам, о которых говорится в аудиозаписях, начались еще до публикации журналистских материалов.



«По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод — это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий — это уголь, там тоже есть производства с апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет», — добавила генпрокурор.

Журналисты Bihus.Info обнародовали ряд расследований, где фигурирует множество аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос Виктора Медведчука. Записанные переговоры велись начиная с 2014 года — как с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», так и с политической окружением президента России Владимира Путина.



Первая часть расследования Bihus.Info рассказывала о становлении Медведчука в качестве переговорщика между Украиной и Россией.



Из второй части стало ясно, как Медведчук завладел национализированной в 2015 году украинской частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».



В третьей части рассказывается, как Медведчук и связанные с ним компании в 2014-2016 годах принимали непосредственное участие в покупке Украиной угля с шахт, которые находились под контролем «Л-ДНР».



Генпрокуратура подозревает Виктора Медведчука по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 — госизмена, ч. 3 ст. 15 — покушение на уголовное преступление, ч. 1 ст. 438 — нарушение законов и обычаев войны. С 13 мая по решению суда он находится под домашним арестом.