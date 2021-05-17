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«Я все это делаю по просьбе Путина и Порошенко». Bihus.Info обнародовал записи разговоров Медведчука с Кремлем и «Л-ДНР»

17 мая 2021, 23:30

«Я все это делаю по просьбе Путина и Порошенко». Bihus.Info обнародовал записи разговоров Медведчука с Кремлем и «Л-ДНР»

Виктор Медведчук летом 2014 года активно коммуницировал с представителями Кремля по теме Донбасса и вел переговоры с боевиками группировок «ДНР» и «ЛНР» по, как он сам сказал, просьбе президента РФ Владимира Путина и тогдашнего президента Украины  Петра Порошенко. Об этом говорится в материале журналистов Bihus.Info, которые получили записи телефонных разговоров Медведчука.

Журналист Денис Бигус не раскрывает источник получения аудиозаписей, но дает понять, что они делались Службой безопасности Украины, но не были обнародованы во времена президентства Порошенко.

Видеосюжет, длительностью более 45 минут, включает прослушки разговоров Медведчка и рассказывает о его становлении в качестве переговорщика по Донбассу. Впоследствии это предаст ему вес в украинской политике.

«Он [Медведчук] пропишется в администрации постмайданного президента Украины, будет диктовать там свои условия. Получит мандат представлять украинские интересы, чтобы на самом деле продвигать российские, и бешено обогатиться на этой войне», - подчеркнул Бигус.

Из материалы Bihus.Info становится понято, что в то время Медведчук регулярно посещал Администрацию президента Украины и, при одобрении главы государства, общался с боевиками.

Как следует из записей, у Медведчука был помощник – представитель его организации «Украинский выбор» Дмитрий Дорошенко, который в начале июня 2014-го находился на неподконтрольной Киеву части Донбасс и встречался с членами «Л-ДНР», чтобы наладить связи.

2 июня Медведчук рассказал Дорошенко, что летит в Сочи, где в этот день находился Путин, чтобы уточнить, нужно ли ему вести переговоры по Донбассу.

Вместе с тем, прослушав массив записей, Бигус приходит к выводу, что в тот период отношения Медведчука с президентом РФ и его кумом Путиным не были близкими. Пророссийский политик не мог позвонить российскому лидеру напрямую, ведя переговоры с представителями его администрации. Через Кремль Медведчук неделями договаривался и о встречах с Путиным.

При этом в то время Медведчук регулярно передавал на Банковую позицию Москвы, отмечается в расследовании.

В разговоре с одним из тогдашних руководителей «ЛНР» Алексеем Карякиным Медведчук говорил, что занимается переговорным процессом по просьбе президентов РФ и Украины: «Я все это деляю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко».

енпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора. Политик сообщил, что там ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением и считает предъявленные ему обвинения необоснованными. 

Печерский суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны.

Президент Владимир Зеленский назвал Медведчука олигархом и заявил, что его законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя арест своего кума Медведчука заявил, что Украину «превращают в антипод России». В МИД Украины с этим не согласились.

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