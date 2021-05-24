Опубликованы новые пленки Медведчука, которые доказывают его причастность к национализированному нефтепроводу

Bihus.Info обнародовало новые записи разговоров председателя политсовета ОПзЖ Виктора Медведчука, из которых становится ясно, как он завладел национализированной в 2015 году украинской частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».



После распада СССР, несмотря на то, что правопреемницей трубопровода должна была стать Украина, труба стала частью российской корпорации «Транснефть». Однако в 2011 году суд в Виннице принял решение о возвращении украинской части трубопровода в собственность государства. Тогда «Транснефть» заявила, что откажется от нее в случае окончательной национализации.



Во время разговоров в феврале 2015 года с руководителем «Транснефти» Николаем Токаревым Медведчук уверяет, что контролирует ситуацию с трубопроводом и анонсирует визит в Москву по этому вопросу.



В марте 2015-го он сообщает Токареву, что вопросом трубопровода займется «его человек» с фамилией Козак. Речь идет о коллеге Медведчука по фракции ОПзЖ Тарасе Козаке.



17 марта 2015 года Высший хозяйственный суд признает «трубу» украинской. На следующий день Медведчук говорит Токареву, что это не окончательное решение. Позже Медведчук уверяет Токарева, что Верховный суд вернет дело назад в суд первой инстанции, что в результате и случилось. Суд первой инстанции вернул трубу РФ.В 2015 году новым владельцем ООО «ПрикарпатЗападтранс», нового владельца «трубы», становится компания International Trading Partners. Ею владеет Анатолий Шеффер, связанный с братом Медведчука.







23 февраля 2021 года Высший антикоррупционный суд Украины арестовал часть магистрального трубопровода. По данным СБУ и НАБУ выяснили, что чиновники «Прикарпатзахідтранс» на основании поддельных документов незаконно завладели государственным трубопроводом.