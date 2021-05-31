Новая порция «пленок Медведчука» от Bihus.Info подтвердила его участие в покупке угля из ОРДЛО с одобрения Порошенко

Виктор Медведчук и связанные с ним компании в 2014-2016 годах принимали непосредственное участие в покупке Украиной угля с шахт, которые находлись под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Это следует из третьей части расследования Bihus.Info, которое основано на, как утверждается, записях телефонных разговоров Медведчука.



Из ОРДЛО для теплоэлектростанций государственного «Центрэнерго» закупался антрацит. Это произошло на фоне отказа от дальнейшей закупки этого вида угля из ЮАР и противостояния тогдашнего президента Петра Порошенко с правительством Арсения Яценюка осенью 2014 года.



В то время Медведчук начал переговоры о поставках угля с неподконтрольного Донбасса, следует из расследования журналистов. На обнародованных записях он обсуждает этот вопрос с тогдашними помощником президента России Владиславом Сурковым, российским вице-премьером Дмитрием Козаком и министром энергетики Александром Новаком. Также он общался с членами «ДНР».



При этом в разговорах Медведчук подчеркивал, что согласовывал свои действия с Порошенко.



В частности, 24 ноября 2014-го Медведчук сказал Козаку, что Порошенко собирается «оттеснить» Яценюка от вопросов топливо-энергетического блока.

Через неделю вместо Юрия Продана министром энергетики назначат Владимира Демчишина, который считался человеком Порошенко.



Параллельно с этим России прекратила экспорт своего угля в Украину. В разговоре с Новаком Медведчук поддержал это решение: «Александр Валентинович, это вы мне помогаете. <...> Это моя позиция изначально была».

В итоге Украина оказалась под угрозой нехватки электроэнергии и веерных отключений света. Именно этим обстоятельством Порошенко на пресс-конференции 29 декабря 2014-го оправдывал необходимость закупки угля в ОРДЛО. Также пятый президент уверял, что антрацит закупят у госпредприятий, которые находятся на оккупированной территории, «с контролем того, что эти деньги используются исключительно на заработную плату шахтерам».



Однако по факту, как следует из записей, «Центрэнерго» покупало уголь не напрямую, а через компании-посредники из орбиты Медведчука. Кроме того, 40% средств отправлялось в Донецк и Луганск наличными и их использование на подконтрольной боевиками территории было отследить невозможно.

При этом наличные в ОРДЛО до линии соприкосновения сопровождала Служба безопасности Украины.

Компаниями посредниками выступали зарегистрированные в Гонконге Arida Global и Cortex Sales. Об их участии в схемах с углем их ОРДЛО СМИ писали еще в декабре 2014 года, однако было сложно доказать их причастность к Медведчуку. В контракте, который тогда опубликовала «Украинская правда», значилась поставки якобы российского угля. Разговоры об этом угле есть и на аудиозаписи разговора Медведчука с Козаком, указывает Bihus.Info.



Впоследствии Arida Global и Cortex Sales продавали уголь из ОРДЛО под видом южноафриканского.



По подсчетам Bihus.Info, в период с 2014 по 2016 год эти две компании привезли на государственные электростанции угля на примерно 300 миллионов гривен.



Однако после подрыва электроопор в ноябре 2015 года и энергетической блокады аннексированного Крыма Кремль остановил поставки донбасского угля по этой схеме. Это следует из разговора Медведчука с Козаком в августе 2016 года и данных таможни, которые есть в распоряжении журналистов.

Первая часть расследования Bihus.Info рассказывала о становлении Медведчука в качестве переговорщика между Украиной и Россией.



Из второй части стало ясно, как Медведчук завладел национализированной в 2015 году украинской частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».