Коломойский и Порошенко точно попадают в реестр олигархов – министр юстиции

Бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко соответствуют критериям для включения в реестр олигархов. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» в пятницу.



Создание такого реестра предусмотрено президентским законопроектом о деолигархизации.



«Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и он не один, потому господин Коломойский точно попадает [в реестр олигархов]... "Европейская солидарность" осознает, что их лидер тоже автоматически попадает в реестр, и это тоже понятно», – сказал Малюська.



Он также добавил, что законопроект об олигархах предусматривает временный механизм, он не будет действовать больше 10 лет. За это время, по словам министра, те олигархи, которые «срослись» с властью, будет отделены от политики.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе внес в Верховую Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№5599).



Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).