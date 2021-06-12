«Фан-зона 2021»: В Краматорске установили экран для трансляции матчей Еврочемпионата по футболу

В Краматорске начался фестиваль к «Евро-2020» / Фото пресс-служба Краматорского горсовета

Чемпионат Европы по футболу «Евро-2020» стартовал 11 июня. В Краматорске к началу турнира приурочили открытие областного фестиваля «Фан-зона 2021».



В рамках спортивного фестиваля в парке Пушкина на территории летнего кинотеатра установлен большой LED-экран где будут транслироваться матчи чемпионата. Вокруг летнего кинотеатра расположены различные спортивные локации.

Фестиваль организован по инициативе Донецкой областной госадминистрации, он продлится месяц.

Чемпионат Европы по футболу «Евро-2020» должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе его на 2021 год.



В групповом раунде принимают участие 24 сборные. Из них 20 квалифицировались через отборочный турнир, а еще четыре – по итогам первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Участники разделены на шесть групп по четыре команды.



Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко попала в группу С, где вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией будет бороться за выход в плей-офф.

Исполком Украинской ассоциации футбола присвоил официальный футбольный статус лозунгам «Слава Украине!» и «Героям слава!».



Такое решение УАФ приняла на фоне ситуации с формой сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Накануне УЕФА после жалобы России потребовал убрать лозунг «Героям слава» с игоровых футболок, который в сочетании со словами «Слава Украине» европейские футбольные чиновники посчитали «политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».



Вместе с тем УЕФА разрешила оставить на форме надпись «Слава Украине» и контуры карты Украины, включающие Крым.



Первый матч сборной Украины на Евро состоится 13 июня против команды Нидерландов.