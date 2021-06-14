Вчера два, сегодня один: Штаб сообщил о новых обстрелах на Донбассе

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Подчеркивается, что огонь по украинским позициям велся неподалеку Новотошковского.
За прошедшие сутки, 13 июня, штаб зафиксировал два обстрела украинских позиций. Как и сегодня утром, обстрелы произошли в районе Новотошковского.
Потерь среди украинских военных нет.
Группировки «ДНР» и «ЛНР» о новых обстрелах не сообщают.
С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.
Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.