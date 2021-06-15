По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки выявили 61 заболевшего. Из-за осложнений умерли 10 пациентов. С начала пандемии на подконтрольной правительству территории коронавирус подтвержден у 90 190 человек. Из них 86 756 пациентов выздоровели, 2 320 — умерли от осложнений.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 24 новых случая COVID-19. От осложнений умерло еще семь больных. Всего коронавирус выявлен в 26 414 случаях. Из них выздоровели — 24 902, умерли 926 человек.



Группировка «ЛНР» заявила о трех летальных случаях от COVID-19. О новых заболевших не сообщается. Всего «ЛНР» признает 4 938 случаев заболевания: выписан 4 341 пациент, скончались 454 человека.



Экономика



«Восточная правозащитная группа» заявила о намерении группировки «ЛНР» закрыть еще три угледобывающих предприятия в отдельных районах Луганской области. По данным правозащитников, рабочие места потеряют от 3000 до 4500 людей.



Общество



Глава ОБСЕ Анн Линде назвала полноценную работу пунктов пропусков на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях своим приоритетным вопросом. В то же время глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не рассматривает возможность полноценной работы КПВВ из-за «ситуации с коронавирусом и вакцинацией» на подконтрольной украинской власти территории.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник отменил свой вчерашний «указ» о проведении военных сборов резервистов.



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