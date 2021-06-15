Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня

15 июня 2021, 21:11

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки выявили 61 заболевшего. Из-за осложнений умерли 10 пациентов. С начала пандемии на подконтрольной правительству территории коронавирус подтвержден у 90 190 человек. Из них 86 756 пациентов выздоровели, 2 320 — умерли от осложнений.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 24 новых случая COVID-19. От осложнений умерло еще семь больных. Всего коронавирус выявлен в 26 414 случаях. Из них выздоровели — 24 902, умерли 926 человек.

Группировка «ЛНР» заявила о трех летальных случаях от COVID-19. О новых заболевших не сообщается. Всего «ЛНР» признает 4 938 случаев заболевания: выписан 4 341 пациент, скончались 454 человека.

Экономика

«Восточная правозащитная группа» заявила о намерении группировки «ЛНР» закрыть еще три угледобывающих предприятия в отдельных районах Луганской области. По данным правозащитников, рабочие места потеряют от 3000 до 4500 людей.

Общество

Глава ОБСЕ Анн Линде назвала полноценную работу пунктов пропусков на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях своим приоритетным вопросом. В то же время глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не рассматривает возможность полноценной работы КПВВ из-за «ситуации с коронавирусом и вакцинацией» на подконтрольной украинской власти территории.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник отменил свой вчерашний «указ» о проведении военных сборов резервистов.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:11
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня
19:21
Разрешение или прописка: «ДНР» продолжает ограничивать въезд и со стороны России
18:35
Уничтожат до 4,5 тысяч рабочих мест: Правозащитники сообщили о намерении «ЛНР» закрыть три шахты
16:34
На неподконтрольном Донбассе по указанию РФ закрывают учебные заведения – Денисова
13:31
«ЛНР» отменила военные сборы резервистов
12:51
«ДНР» пока не собирается открывать свои КПВВ
12:19
«ЛНР»: От коронавируса за сутки умерли три человека
09:55
На Луганщине из-за аварии более 1,5 тысяч абонентов остались без электроснабжения 
09:48
Пожар на шахте «ЛНР» продолжают тушить почти сутки
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 июня
15:48
«ЛНР» сообщила о пожаре на шахте. Горняков эвакуировали
23:00
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
22:25
Донбасс. Итоги недели 7 - 13 июня
16:08
КПП «Еленовка» будет временно разблокирован в понедельник
10:50
В Донецке горел магазин автошин
все новости
21:28
Ливни в Мариуполе: власти города хотят выплатить пострадавшим до 15 тысяч гривен
21:11
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня
20:48
Вопрос подключения США к «нормандскому» формату Путин и Байден вряд ли обсудят — Козак
20:23
Прибавка до 850 гривен: С 1 июля в Украине пересчитают пенсии
20:17
Байден и лидеры ЕС обсудили Украину и Беларусь
19:58
На Луганщине построят 215 спортивных площадок
19:21
Разрешение или прописка: «ДНР» продолжает ограничивать въезд и со стороны России
19:16
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию на Донбассе и возле границ Украины
18:35
Уничтожат до 4,5 тысяч рабочих мест: Правозащитники сообщили о намерении «ЛНР» закрыть три шахты
18:25
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки
18:16
Снова порывы: На Донетчине сократят подачу воды пяти городам
17:52
Новая волна ковида может пойти с востока Украины: В РФ распространился «индийский» штамм
17:30
В Мариуполе собираются построить крупнейший в Украине мусороперерабатывающий комплекс
17:15
Глава ОБСЕ назвала своим приоритетом разблокировку работы КПВВ на Донбассе
16:58
Детям, пострадавшим от взрывоопасных предметов, повысили размер госпомощи
все новости
ВИДЕО
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция