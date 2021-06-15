«ДНР» пока не собирается открывать свои КПВВ

Группировка «ДНР» не рассматривают возможность полноценной работы своих пунктов пропусков на линии соприкосновения. Об этом заявил глава формирования Денис Пушилин, передает ДАН.



Причиной такого решения он называет «ситуацию с коронавирусом и вакцинацией» на подконтрольной украинской власти территории.



При этом в Украине с мая наблюдается значительное снижение новых случаев заболевания ковидом, страна перешла в «зеленую» зону карантина.



КПВВ «Новотроицкое» — единственный пункт пропуска, который работает в Донецкой области. Работу остальных блокирует группировка «ДНР». При этом последняя установила такой режим со своей стороны, что люди могут пересечь «Новотроицкое» только по понедельникам и пятницам.



Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе визита на восток Украины заявила о необходимости улучшить гуманитарную ситуацию для гражданского населения, в частности, увеличить возможность пересечения линии соприкосновения.