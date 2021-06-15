Глава ОБСЕ назвала своим приоритетом разблокировку работы КПВВ на Донбассе

Глава ОБСЕ Анн Линде назвала полноценную работу пунктов пропусков на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях своим приоритетным вопросом. Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.



«Если мы откроем пункты пропуска с другой стороны на неподконтрольной территории, то они значительно облегчат ситуацию с правами человека для граждан, ежедневно пересекающих линию соприкосновения», — сказала она.



Глава МИД Швеции отметила, что решение ситуации в Украине и вокруг нее является приоритетом для ОБСЕ и Шведского председательства в организации.



«Ситуация на Востоке требует постоянного необходимого внимания со стороны ОБСЕ», — считает Линде.



Руководитель организации подчеркнула, что они активно работают над политическим урегулированием конфликта в соответствии с международным правом, принципами и обязательствами ОБСЕ.



Также Линде отметила поддержку полного выполнения Минских соглашений в соответствии с усилиями, которые предпринимает Трехсторонняя контактная группа и Нормандская группа.

Сегодня глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не рассматривает возможность полноценной работы пунктов пропусков на линии соприкосновения из-за «ситуации с коронавирусом и вакцинацией» на подконтрольной украинской власти территории.