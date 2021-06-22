Меркель пригласила Зеленского в Берлин говорить о достижении мира на Донбассе

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в Офисе президента.



По случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине Зеленский призвал мировое сообщество не повторять трагедию Второй мировой войны.



«Наш разговор проходит в особенную дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись», — сказал он.



Во время разговора Меркель пригласила Зеленского в ближайшее время посетить Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.



В свою очередь, Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны.