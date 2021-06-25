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«Л-ДНР» манипулируют обещанием российских пенсий, агитируя жителей ОРДЛО оформлять СНИЛС

25 июня 2021, 17:44

«Л-ДНР» манипулируют обещанием российских пенсий, агитируя жителей ОРДЛО оформлять СНИЛС

Группировки «Л-ДНР» развернули активную агитационную работу среди жителей ОРДЛО по оформлению российского страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). В частности, людям с паспортами РФ рассказывают о российских пенсиях, но умалчивают, что эти пенсии могут быть назначены только фактически проживающим в России. 

Недавно главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник синхронно заявили об упрощении СНИЛС для жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Теперь для оформления этого документа и регистрации на портале госуслуг РФ можно не выезжать в Россию.

Управляющая «Пенсионным фондом ЛНР» Татьяна Васильева сообщила на брифинге 24 июня, что «одним из важных факторов, определяющих необходимость получения СНИЛС, является то, что этот документ позволяет вести учет пенсионных прав лиц, имеющих гражданство России».

«Для оформления пенсии в России по СНИЛС будут учтены все сведения о трудовом, страховом стаже работника, его данные о заработной плате и доходах, которые учитываются для исчисления пенсии», – подчеркнула управляющая «Пенсионным фондом ЛНР».

И в заявлении глав «ДНР» и «ЛНР» тоже был сделан упор на то, что СНИЛС дает право на оформление пенсии, социальных льгот и трудоустройства в России.

Но очевидно, главным мотивом ускорения оформления СНИЛС жителями ОРДЛО все же является то, что СНИЛС нужно иметь для участия в российских выборах. Потому что получение российских пенсий и соцвыплат жителями территорий, которые Россия официально признает украинскими, – невозможно без их переезда на постоянное место жительства в РФ.

Пенсионный фонд России еще раньше дал разъяснение, что жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке после указа президента России Владимира Путина, смогут получать российские страховые пенсии по возрасту, только если переедут на постоянное жительство в Россию.

«Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим в Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются», — заявили в Пенсионном фонде РФ в отношении назначения пенсий жителям временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.

В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

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