В РФ заявили, что полмиллиона жителей ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Жители временно неподконтрольных украинской власти отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает ТАСС.



«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах. Эти 500 тысяч человек [на Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму», – заявил Турчак 10 мая, общаясь с журналистами.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетил неподконтрольный Украине Донецк 11 мая, где проходят мероприятия по случаю «Дня республики», организованные группировкой «ДНР».



В «ДНР» заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в российский парламент смогут вести агитацию в ОРДЛО. При этом вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, остается открытым.



В конце апреля другая связанная с Кремлем партия, «Справедливая Россия – За правду», открыла свой центр в Донецке.



Министерство иностранных дел Украины расценило открытие представительства российской партии как доказательство эскалации Россией ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В МИД Украины заявили, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах в Госдуму, к которым хотят привлечь жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Украина уже заявляла о непризнании легитимности таких голосований.