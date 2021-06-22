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Предвыборное послабление: Правозащитник рассказал, зачем «Л-ДНР» открыли внутреннюю «границу»

22 июня 2021, 16:29

Предвыборное послабление: Правозащитник рассказал, зачем «Л-ДНР» открыли внутреннюю «границу»

Недавнее открытие внутренней «границы» между территориями, которые контролируют группировки «ДНР» и «ЛНР» обусловлено, в основном, политическими причинами. Такое мнение высказал основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский в блоге на «Цензор.НЕТ».

Он отмечает, что на 19 сентября назначены выборы в Государственную Думу РФ, и на неподконтрольном Донбассе полным ходом идет предвыборная кампания.

«Вот только для приезжих политтехнологов, артистов, агитаторов и других участников предвыборной кампании становится неудобно осуществлять поездки в Донецк и Луганск через РФ. Из Луганска в Донецк расстояние составляет 168 км, но если учитывать внутренние правила оккупантов, то ехать необходимо только через РФ (Ростовская область), данный фактор увеличивает количество потраченного времени на дорогу», – поясняет Лисянский.

Кроме того, отмечает он, одной из главных причин стало недовольство жителей ОРДЛО, которые неоднократно высказывали устное недовольство представителям местных «администраций» по поводу закрытой «границы». Поэтому в предвыборный период кремлевские кураторы ОРДЛО разрешили временно упразднить внутреннюю «границу» между «ДНР» и «ЛНР».

«Наряду с этим на оккупированной территории Донецкой области был временно отменен комендантский час, также в Кремле решили поменять куратора компании "Внешторгсервис" Сергея Курченко на Евгения Юрченко. Новый куратор сразу объявил о погашении задолженности по заработной плате на предприятиях, входящих в систему "ВТС" в ОРДЛО. Подобные действия делаются для того, чтобы мобилизовать электорат на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей для их участия на выборах в Госдуму РФ 2021, максимально уменьшить негативное отношение жителей ОРДЛО к Кремлю и оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО», – считает правозащитник.

Он также напомнил, что еще в январе 2021 года «Восточная правозащитная группа» заявила о том, что НВФ «ЛНР» и «ДНР» собираются объединиться.

«На данный момент можно увидеть, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО начали такой процесс. Объединение будет в формате конфедерации, т.е. формальным. Предварительно уже даже есть название ("Союз народных республик"). Но первым шагом для такого объединения как раз и являлось упразднение внутренней границы между ОРЛО и ОРДО», – резюмировал Павел Лисянский.

«ДНР» возобновила пропуск через «границу» только после того, как «ЛНР» ужесточила правила выезда на подконтрольную Украине территорию. В Донецке опасались, что местные жители будут ездить на свободную часть Донбасса транзитом через Луганск.

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