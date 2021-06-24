Зеленский о «пленках Медведчука»: Он зарабатывал на торговле с ОРДЛО вместе с Порошенко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал пленки журналистов Bihus.info с записями разговоров нардепа от ОПзЖ Виктора Медведчука.



В частности, он упомянул о причастности Медведчука к незаконному вывозу угля с неподконтрольного Донбасса в Россию. Также Зеленский считает, что на этих схемах зарабатывал и пятый президент Петр Порошенко.



«Мы все об этом знали. Мы не имели пленок, никто не слышал их, но было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом. Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украина через Россию», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1».



Отвечая на вопрос о том, преследует ли он Порошенко, Зеленский ответил, что пятый президент ему «не интересен».



Кроме этого, президент назвал записи разговоров Медведчука «чистой государственной изменой» и высказал мнение, что предыдущая власть не была заинтересована в окончании войны на Донбассе.



«То, что он сделал, когда все полномочия в переговорах предоставил Медведчуку между Украиной и Россией — это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги. Вот и все. Я хотел сказать резко, просто не мог себе позволить, когда они говорят о "красных линиях", то они перешли не "красные", а "кровавые линии". То есть они зарабатывали именно на смерти военных. Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, все же», — сказал он.

В феврале Зеленский подписал указ СНБО о введении санкции против 8 человек и 19 компаний. Среди них Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк.



Позже в СНБО пояснили, что Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным украинских спецслужб, этот завод снабжает нефтепродуктами незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».



В июне журналисты Bihus.Info обнародовали ряд расследований, где фигурирует множество аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос Виктора Медведчука. Записанные переговоры велись начиная с 2014 года — как с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», так и с политической окружением президента России Владимира Путина.



Первая часть расследования Bihus.Info рассказывала о становлении Медведчука в качестве переговорщика между Украиной и Россией.



Из второй части стало ясно, как Медведчук завладел национализированной в 2015 году украинской частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».



В третьей части рассказывается, как Медведчук и связанные с ним компании в 2014-2016 годах принимали непосредственное участие в покупке Украиной угля с шахт, которые находились под контролем «Л-ДНР».



В четвертой части рассказывалось о том, как именно Медчедчук участвовал в обмене пленными на Донбасса.