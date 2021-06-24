Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский о «пленках Медведчука»: Он зарабатывал на торговле с ОРДЛО вместе с Порошенко

Обновлено
24 июня 2021, 22:35

Зеленский о «пленках Медведчука»: Он зарабатывал на торговле с ОРДЛО вместе с Порошенко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал пленки журналистов Bihus.info с записями разговоров нардепа от ОПзЖ Виктора Медведчука.

В частности, он упомянул о причастности Медведчука к незаконному вывозу угля с неподконтрольного Донбасса в Россию. Также Зеленский считает, что на этих схемах зарабатывал и пятый президент Петр Порошенко.

«Мы все об этом знали. Мы не имели пленок, никто не слышал их, но было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом. Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украина через Россию», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1».

Отвечая на вопрос о том, преследует ли он Порошенко, Зеленский ответил, что пятый президент ему «не интересен».

Кроме этого, президент назвал записи разговоров Медведчука «чистой государственной изменой» и высказал мнение, что предыдущая власть не была заинтересована в окончании войны на Донбассе.

«То, что он сделал, когда все полномочия в переговорах предоставил Медведчуку между Украиной и Россией — это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги. Вот и все. Я хотел сказать резко, просто не мог себе позволить, когда они говорят о "красных линиях", то они перешли не "красные", а "кровавые линии". То есть они зарабатывали именно на смерти военных. Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, все же», — сказал он.

Читайте также:

Журналисты опубликовали все 35 часов «пленок Медведчука»

В феврале Зеленский подписал указ СНБО о введении санкции против 8 человек и 19 компаний. Среди них Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. 

Позже в СНБО пояснили, что Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным украинских спецслужб, этот завод снабжает нефтепродуктами незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».

В июне журналисты Bihus.Info обнародовали ряд расследований, где фигурирует множество аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос Виктора Медведчука. Записанные переговоры велись начиная с 2014 года — как с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», так и с политической окружением президента России Владимира Путина.

Первая часть расследования Bihus.Info рассказывала о становлении Медведчука в качестве переговорщика между Украиной и Россией. 

Из второй части стало ясно, как Медведчук завладел национализированной в 2015 году украинской частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

В третьей части рассказывается, как Медведчук и связанные с ним компании в 2014-2016 годах принимали непосредственное участие в покупке Украиной угля с шахт, которые находились под контролем «Л-ДНР».

В четвертой части рассказывалось о том, как именно Медчедчук участвовал в обмене пленными на Донбасса.

Еще по теме

Люди
Виктор Медведчук Владимир Зеленский

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:14
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 июня
17:01
В «ДНР» предупредили, что начнут отключать должникам канализацию
13:35
Пушилин встретился с россиянином Юрченко, который теперь управляет заводами ОРДЛО
11:42
Пожар на донецкой шахте: «ДНР» утверждает, что был обстрел
11:25
«ДНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — о четырех
08:53
Пункт пропуска под Донецком снова откроют на один день
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 июня
16:45
Обналичивали украинские пенсии: «ЛНР» задержала пытавшихся ввезти через «границу» более 175 тысяч долларов
13:49
«Высыпали в тарелку порох и подожгли». Двое взрослых и ребенок пострадали от взрыва в Снежном
12:04
«ДНР» выявила еще 206 заболевших ковидом. Умерли 8 человек
11:33
«Заместителю мэра» Луганска сообщили о подозрении в сепаратизме
09:14
«ЛНР» сообщила о еще четырех умерших от коронавируса
22:48
Борьба за сохранение парка в Донецке: строительство церкви разрешил «мэр» при «ДНР»
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 июня
16:29
Предвыборное послабление: Правозащитник рассказал, зачем «Л-ДНР» открыли внутреннюю «границу»
все новости
22:35
Зеленский о «пленках Медведчука»: Он зарабатывал на торговле с ОРДЛО вместе с Порошенко
22:12
Военная помощь и угрозы безопасности. Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом
21:14
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 июня
20:50
На Донетчине еще 17 человек получат компенсацию за разрушенное жилье
20:26
Зеленский продлил санкции против российских СМИ
19:58
По делу Майдана: Бывшего командира луганского «Беркута» заочно приговорили к 4 годам тюрьмы
19:20
Данилов: СНБО отдельно рассмотрит санкции против украинцев из списка США
18:59
В ТКГ планово заменят двух координаторов СММ ОБСЕ
18:52
СНБО ввел санкции против соратника Пушилина по «ДНР» и «МММ»
18:13
В Марьинке воспитанников детского сада эвакуировали в бомбоубежище из-за обстрелов
18:11
Штаб: 12 нарушений «тишины» с начала суток, стреляли из крупнокалиберных орудий
17:49
США и Россия взаимно вернули своих послов
17:25
Зеленский ввел в действие санкции против Фирташа, Фукса и главы «Ростеха»
17:16
Зеленский ввел санкции против российских банков на территории ОРДЛО и Крыма
17:01
Шахтоуправление в Донецкой области отключают от электроэнергии
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция