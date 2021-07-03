Нет никаких признаков: ГПСУ – о закрытии Беларусью границы с Украиной

За прошедшие сутки существенных изменений обстановки на границе Украины с Беларусью не наблюдалось, продолжаются пропускные операции. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



«Вчера вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, что эти органы с 20:00 2 июля перешли на усиленную охрану границы. Стоит отметить, что такое усиление - это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики», – сообщили в ГПСУ.



По данным пограничников, за прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении – более 1700 человек. Как отмечается, эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными.



«Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается», – добавили в Госпогранслужбе.

Александр Лукашенко заявил 2 июля, что Беларусь полностью закроет границу с Украиной. Он утверждает, что это связано якобы с контрабандой оружия.



Авиасообщение между Украиной и Беларусью закрыто с 26 мая после инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.